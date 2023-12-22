جمعتها من التسول.. العثور على مبالغ خيالية بمنزل متوفية تسكن عشوائيات بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان " القوات الأمنية عثرت على اكياس عددها من 4 الى 7 صغيرة وكبيرة بداخلها مبالغ مالية كبيرة لم يقدر ثمنها في منزل امرأة توفيت في احدى مستشفيات بغداد تسكن العشوائيات ضمن منطقة الحرية بمحافظة بغداد".وأضاف، ان "المتوفية جمعت هذه المبالغ عن طريق التسول".