التربية تصدر توجيهاً يخص الاشتراك في الامتحانات الخارجية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية وجه بتمديد فترة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2023/12/28".وأشار إلى أن ذلك جاء "استجابة الى مناشدات المواطنين وفسح المجال امام الاعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم إليها".