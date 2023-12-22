بصورة كاملة.. إعادة خدمة الانترنت إلى غربي بغداد

وذكر بيان للشركة، إنها تعلن عن "إعادة خدمة الإنترنت الى قضاء (أبو غريب) في العاصمة الحبيبة بغداد بصورة كاملة بعد القطع الذي حصل فجر اليوم بصورة خارجة عن إرادة الشركة".وأضافت، "بهذه المناسبة تتقدم الشركة بالشكر لهيئة الاعلام والاتصالات، ولجميع القوى الأمنية، والجهات الساندة، على دعمها ومساندتها في إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. وتتعهد الشركة بتعويض المشتركين عن هذا القطع الذي حصل بصورة خارجة عن إرادة الشركة وبسبب ظروف خارجية لا دخل للشركة بها".