أمطار وضباب.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائم جزئي إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت، أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجيا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجيا، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت إلى، أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".