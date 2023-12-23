مراقبون يشيدون بأداء وزير الداخلية وتواجده الميداني

واعتبر المراقبون أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تم اختياره مؤخراً من أفضل الوزراء بعد ما قدمه للوزارة منذ تسنمه المنصب، لافتين الى ان وزارة الداخلية تغيرت كثيراً وبشكل ايجابي على يد الوزير الشمري، وتحديداً في جانب الأداء بعد ضخ دماء شابة في عمل الوزارة، وفي جانب البنى التحتية والآليات.وبين المراقبون أن التواجد الميداني للوزير في كل مفاصل الوزارة صفة أخرى كانت وراء تميزه، مؤكدين أن الشمري وضع الوزارة في مقدمة الوزارات المتميزة بحكومة محمد شياع السوداني.