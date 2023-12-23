العراق يغيث أهالي غزة بالوجبة السابعة من المساعدات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "إشراف لجنة متابعة تسليم واستلام المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130 صباح يوم السبت 23 كانون الأول 2023، محملة بشحنة من المواد الطبية وبحمولة 15 طنا مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة".وأضافت الوزارة، أن "الطائرات انطلقت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث سيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي الى الهلال الأحمر المصري في العريش ليتم بعدها إدخالها الى الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك وجبات أخرى من المواد الغذائية والدوائية حيث سيستمر هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وهذه الوجبة هي السابعة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمواد الطبية إلى أهلنا في فلسطين".