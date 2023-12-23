بالفيديو في الموصل.. سقوط سيارة من أعلى جسر

شهدت مدينة الموصل بمحافظة نينوى، مساء السبت، سقوط سيارة من أعلى جسر في الجانب الأيمن.

وقال مراسل السومرية، إنه وقع حادث سير بين سيارتين تسبب بسقوط سيارة من أعلى جسر الخامس. وأضاف على اثرها تم نقل العائلة التي في داخل السيارة الى مستشفى قريب إذ توفي سائق السيارة، فيما لاذ السائق الآخر بالفرار.