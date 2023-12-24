التربية تضع الطلبة "المحجوبة نتائجهم" أمام الأمر الواقع: الدور الرابع سيبدأ الأربعاء

ونشرت مديرية تربية صلاح الدين جدول الامتحانات لطلبة السادس الاعدادي بفروعه الادبي والتطبيقي والاحيائي، والذي يبدأ من يوم الأربعاء 27 كانون الأول وحتى يوم الخميس 4 كانون الثاني.وفي وقت سابق رفض الطلبة المحجوبة نتائجهم في بعض اقضية صلاح الدين بينها الضلوعية، اصدار قرار بإعادة امتحانهم مجددا بعد ان امتحنوا الدور الثالث مؤخرا، لتقوم الوزارة بحجب نتائجهم.وبينما رجح مدير تربية الضلوعية حينها ان الحجب ربما يعود لاسباب فنية او لعدم ظهور بصمة الطلبة او لمشاكل أخرى، الا ان الوزارة لم توضح بشكل واضح سبب الحجب، وإعادة امتحان الطلبة البالغ عددهم اكثر من 500 طالب، ليعتبر كدور رابع لهم.