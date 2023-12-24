التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح اليابانية وتحدد موعد المقابلة

ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، المتقدمين إلى "مراجعة مبنى الدائرة يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 لغرض إجراء المقابلة".وأدناه أسماء المتقدمين ومتطلبات المقابلة: