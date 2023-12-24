غرامات تصل لربع مليون دينار.. لجنة "الذوق العام" تباشر أعمالها في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي إن الأمانة تستعد لإطلاق حملة كبرى لإزالة جميع التشوهات البصرية من المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في العاصمة، ضمن حملتها (بغداد أجمل)، مشيرا إلى أن لجنة الذوق العام التي شكلت مؤخرا، ستباشر أعمالها بداية العام المقبل وفق القرار 111 الذي ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى أكثر من 250 ألف دينار على مخالفي الذوق العام في واجهات أبنيتهم ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح أن الأمانة تحرص من خلال تلك الحملات على توفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، فضلا عن معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة وعكس الواقع الحضاري للعاصمة، لافتا إلى أن (الذوق وعي) هو شعار أطلقته الأمانة ضمن الحملة المشار إليها، للنهوض بالواقع الجمالي للمدينة، لاسيما أن هناك حزمة من المشاريع تعمل على تنفيذها، منها زيادة المساحات الخضراء عبر إعادة تأهيل أو إنشاء المتنزهات الجديدة، إضافة إلى مشاريع فك الاختناقات المرورية التي سيكون لها دور كبير بإضافة لمسة جمالية للعاصمة.وأضاف الربيعي أن الأمانة تعمل أيضا، ضمن حملة بغداد أجمل، على تأهيل طريق محمد القاسم، إذ ستكون هناك إصلاحات للطريق وإنارات جديدة وتنصيب لوحات دلالة، فضلا عن تغيير السياج الحديدي على طول الطريق السريع، لكون هذا الطريق يعد من أهم الطرق الحيوية والمهمة في العاصمة.