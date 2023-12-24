طقس العراق للأسبوع الحالي.. انخفاض بالحرارة وأمطار في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية تكون رعدية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً واحياناً غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستمون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وفي اقسامها الغربية، غائماً مع زخات مطر متفرقة فيها ليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر في اقسامها الغربية ليلاً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع امطار متوسطة في اقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع امطار متوسطة الشدة في اغلب اقسامها تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".