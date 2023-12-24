رصاصة "طائشة" تُصيب طفلة عمرها سنتين في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



يفيد مراسل السومرية في محافظة البصرة، اليوم الاحد 24 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بإصابة طفلة لا يتجاوز عمرها سنتين برصاصة طائشة في قضاء الزيبر.



ويقول المراسل ان "طفلة عمرها سنتين أصيبت برصاص عشوائي في مزارع الراحة بقضاء الزبير في محافظة البصرة"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى مستشفى الزبير لتلقي العلاج وان حالتها الصحية مستقرة".



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