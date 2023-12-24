في بغداد.. افتتاح مهرجان للفن التشكيلي بعد غياب 20 عاماً

شهدت بغداد، اليوم الأحد، افتتاح مهرجان بغداد للفن التشكيلي الذي أقامته دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بعد توقف دام 20 عاماً.



وافتتح المهرجان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، بحضور وزيري الثقافة أحمد فكاك البدراني، والعدل خالد شواني، وبحضور فني واسع.

وأكد وكيل الوزارة فاضل محمد حسين، على "أهمية المعرض، بإعتباره دليلاً على أن ولادة الفن التشكيلي هي ولادة عراقية كما هي ولادة الشعر وباقي الفنون الإبداعية".

وأضاف أن "الحضارة العراقية وصلتنا عبر آلاف السنين من خلال الفن التشكيلي".

الى ذلك، قال المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي، "انطلقت اليوم فعاليات مهرجان بغداد الرابع للفن التشكيلي دورة الراحل عاصم فرمان، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، بمشاركة فنية واسعة من عديد محافظاتنا العزيزة من اقصى الشمال إلى الجنوب".

وأضاف أن "المهرجان شهد عرض (345) عملا فنيا تشكيليا في مجال الرسم والنحت والخزف بمشاركة (280) فنانا".