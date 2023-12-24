البصرة.. إقامة قداس ليلة عيد الميلاد (صور)

شهدت البصرة، إقامة قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة السريان الكاثوليك بمنطقة العشار وسط المدينة.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وذلك بدءاً من ليلة 24 كانون الأول ونهار 25 من الشهر نفسه.

وأدناه صور القداس..