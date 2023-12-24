وفاة شخص حرقته خطيبته داخل سيارته في الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بوفاة شخص بعد حرقه من قبل خطيبته في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً توفي اليوم بعد تعرضه للحرق على يد خطيبته قبل 25 يوماً داخل سيارته في الديوانية".

وأضاف المصدر أن "المتوفي أوقفته خطيبته في الطريق وقامت بشد عينيه لإيهامه بتقديم هدية له قبل أن تقوم بحرقه بمادة البنزين داخل سيارته".