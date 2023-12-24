الكشف عن تفاصيل غرق "ساحبة إيرانية" في شط العرب

كشفت شركة الموانئ العراقية، الأحد، عن تفاصيل غرق "ساحبة إيرانية" في مدخل قناة شط العرب.

وقالت الموانئ في بيان، "غرقت الساحبة هوبي العائدة للجانب الايراني في مدخل قناة شط العرب".



وأضاف البيان أنه "تم انقاذ الكادر من قبل خفر السواحل العراقية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وكانت أنباء أفادت، اليوم الأحد، بتعرض ساحبة بحرية إيرانية للغرق في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة.