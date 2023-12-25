تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة ويتحسن تدريجياً بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".