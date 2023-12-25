التربية توضح آلية "الرسوب" عند الغش في الامتحانات (وثيقة)

السومرية نيوز - محليات



وجهت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تعميما لإدارات المدارس بضرورة توعية الطلبة بالأضرار والعواقب الوخيمة المترتبة على حالات الغش بأنواعه المختلفة والتي تؤدي الى حرمان القائمين به من الاشتراك في الامتحانات.

وفيما يلي الأنظمة والتعليمات لاعتبار الطالب راسبا بالغش حسب كتاب رسمي صادر من وزارة التربية:

