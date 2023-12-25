المفوضية تكشف عدد الشكاوى الخاصة بالانتخابات المحلية

وقال فيصل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد الشكاوى الكلي ( 454 ) لغاية يوم 25 كانون الأول 2023 الساعة الثالثة عصراً، مقسمة على: عدد شكاوى يوم الاقتراع العام ( 188 )، عدد شكاوى يوم الاقتراع الخاص ( 155)، وعدد شكاوى مراكز التدقيق ( 111 )".وبين، أن "هذه هي الأعداد للموقف النهائي للشكاوى المستلمة ضمن المدة القانونية حسب نظام و اجراءات الشكاوى و الطعون لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023".وأضاف، أن "هذه الشكاوى سيتم تصنيفها من قبل اللجان المختصة في المفوضية و حسب درجة الخطورة ( صفراء - خضراء - حمراء ) و التحقيق فيها من قبل الامانة العامة لمجلس المفوضين و اللجان الفرعية في المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة و عرضها على مجلس المفوضين الموقر للنظر فيها بعد انتهاء التحقيقات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".