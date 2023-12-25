التعليم تؤجل مباشرة هذه الفئة بالجامعات والمعاهد إلى العام المقبل

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن التعليم وموجهة إلى الجامعات العراقية كافة، وتضمنت ما نصه: "استناداً إلى ما جاء في البند (ز-3) من الفصل السابع من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023 / 2024، حصلت الموافقة على تأجيل دراسة الطلبة المقبولين في كليات/معاهد جامعاتكم من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2022/ 2023 الدور الثالث في الدراسة المسائية (العامة وذوي الشهداء) لتكون مباشرتهم في السنة الدراسية 2024/ 2025؛ وذلك لانتظام الدوام واستقرار الدراسة".