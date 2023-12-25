طور مواد تستخدم بهندسة الفضاء.. عراقي يحصل على جائزة من "ناسا"

حصل التدريسي في قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة، هاشم ناجي عزوز المحمود، على جائزة الانجاز العلمي المتميز والممنوحة من وكالة ناسا الفضائية.

وحصلت السومرية على وثيقة تبين، "حصول التدريسي في قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة، هاشم ناجي عزوز المحمود على جائزة الانجاز العلمي المتميز والممنوحة من وكالة ناسا الفضائية".