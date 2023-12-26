بدءاً من هذا الموعد.. العراق مُقبل على أمطار وانخفاض جديد بالحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً يتحول ليلاً إلى غائم مع تساقط زخات مطر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة إلى تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".