السجن 15سنة بحق تاجر مخدرات في الانبار

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مائتي الف حبة مخدرة من مادة الامفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".