السومرية تنشر خارطة بالطرق المزدحمة في بغداد

السومرية نيوز - محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بابرز الطرق المزدحمة في العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وكما مبين أدناه:







*جسر حي العامل مغلق لوجود اعمال صيانة



*مدخل العامرية من جهة المطار مزدحم



*شارع المطار باتجاه جسر القادسية ووصولا الى الخضراء



*سريع الدورة ازدحام مروري من جامع ام الطبول الى جسر الجادرية



*السير رونگ سايد ضمن شارع الربيع



*تقاطع حي العامل مزدحم



*مفرك الدورة مزدحم *ساحة اللقاء مزدحم*جسر حي العامل مغلق لوجود اعمال صيانة*مدخل العامرية من جهة المطار مزدحم*شارع المطار باتجاه جسر القادسية ووصولا الى الخضراء*سريع الدورة ازدحام مروري من جامع ام الطبول الى جسر الجادرية*السير رونگ سايد ضمن شارع الربيع*تقاطع حي العامل مزدحم*مفرك الدورة مزدحم