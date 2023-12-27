السومرية نيوز تنشر خارطة بالطرق المزدحمة في بغداد

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بابرز الطرق المزدحمة في العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وكما مبين أدناه:





ساحة اللقاء مزدحم



جسر حي العامل مغلق لوجود اعمال صيانة



مدخل العامرية من جهة المطار مزدحم



شارع المطار باتجاه جسر القادسية ووصولا الى الخضراء



سريع الدورة ازدحام مروري من جامع ام الطبول الى جسر الجادرية



السير رونگ سايد ضمن شارع الربيع



تقاطع حي العامل مزدحم



مفرك الدورة مزدحم



ساحة اللقاء مزدحمجسر حي العامل مغلق لوجود اعمال صيانةمدخل العامرية من جهة المطار مزدحمشارع المطار باتجاه جسر القادسية ووصولا الى الخضراءسريع الدورة ازدحام مروري من جامع ام الطبول الى جسر الجادريةالسير رونگ سايد ضمن شارع الربيعتقاطع حي العامل مزدحممفرك الدورة مزدحم