مطعم شعبي يتسبب في تسمم 42 شخصا شرقي كربلاء

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في الدائرة غيث العواد في حديث لـ السومرية، إن "عدد الحالات وصل الى (42) حالة تسمم وبعضهم الى الان يرقد في المستشفى وبعضهم خرج بعد تلقي العلاجات ".



واضاف أن "دائرة الصحة اتخذت الإجراء الفوري بغلق المطعم وأخذ عينات من الأطعمة لتحليلها وستظهر النتائج يوم غد الخميس".