الصحة تتوقع دخول متحوّر كورونا الجديد قريباً إلى العراق.. هذه تفاصيله

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، إنَّ فيروس جائحة كورونا الجديد، هو السلالة الأسرع نمواً وانتشاراً في العديد من الدول، متوقعاً دخوله إلى البلاد قريباً، مؤكداً في الشأن ذاته عدم رصد أيِّ إصابة منه حتى الآن، وجميع المتحورات التي ظهرت هي من نسل جائحة كوفيد- 19، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبيّن أنَّ أعراض السلالة الجديدة تماثل إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الوبائية أو الموسمية وهي الأعراض الأكثر شيوعاً، كارتفاع درجات الحرارة، والشعور بالإعياء، وسيلان الأنف، والسعال، والإنهاك البدني، والآلام والقشعريرة، فضلاً عن فقدان حاستي الشم والتذوق، منوهاً بأنَّ اكتشافه يعتمد على التشخيص السريري.وذكر البدر أنَّ الفيروسات مسببات مرضية ولديها القدرة على الانتشار سريعاً بسبب تزايد الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في موسم الشتاء، وانتشار الفيروسات التنفسية خصوصاً في المناطق المزدحمة التي تزيد من فرصة التحورات الجينية، وقد تؤدى إلى زيادة قدرة الفيروس على العدوى، مشدداً على أنَّ وزارته مستمرة بتوفير اللقاحات المعتمدة سابقاً التي أثبتت فاعليتها ضد أي متحور من الجائحة.وتوقع ظهور سلالات جديدة قد تكون أقل أو أكثر خطورة، وتختلف في ما بينها ببعض الأعراض، مبيناً أنَّ وزارته تتابع التطورات بشأن المرض بالتعاون مع الجهات العالمية المختصة وتمتلك أحدث الأجهزة القادرة على اكتشاف أي من أنواع السلالة، منوهاً بأنه في حال ظهورها سيتم الإعلان عنها رسمياً، داعياً المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.