التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة للتعليم المهني

وقال مدير التعليم المهني محمود عبد الحسن المالكي، إن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بانطلاق امتحانات نصف السنة في المدارس المهنية، مشيداً في الوقت نفسه بدور جهاز الإشراف في المديرية لمتابعته سير الامتحانات وتقديم الدعم اللازم للطلبة والملاكات التربوية والعملية التعليمية في المدارس بالشكل الذي تقتضيه الخطة الدراسية للعام الحالي 2023 ــ 2024، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وذكر أن المديرية تتابع آلية إكمال المنهاج المقرر للفصل الدراسي الأول الخاص بامتحانات نصف السنة بشكل ميداني، لغرض تسهيل الامتحانات على طلبة المدارس المذكورة، مبيناً أن المديرية ما زالت تستقبل طلبات المتقدمين للامتحانات الخارجية الراغبين بالمشاركة بالامتحان التمهيدي.وأفاد المالكي، بأن المديرية تعمل على تقديم أفضل المستلزمات الخاصة بالتعليم المشار إليه، بغية الارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس المهنية عموماً.