جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المدان أشترى نصف كيلو من مادة امفيتامين المعروفة بـ "الكرستال" من إحدى دول الجوار لغرض بيعها على المتعاطين داخل العراق".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".