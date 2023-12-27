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جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

محليات

2023-12-27 | 05:26
جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات
118 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.


وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المدان أشترى نصف كيلو من مادة امفيتامين المعروفة بـ "الكرستال" من إحدى دول الجوار لغرض بيعها على المتعاطين داخل العراق".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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