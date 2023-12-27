الاعدام بحق قاتل الشهيد ابو بكر السامرائي في الانبار

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الانبار اليوم الاربعاء، حكما بالاعدام بحق قاتل الشهيد الملازم في الجيش العراقي ابو بكر السامرائي.





وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005". وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الارهابي والذي ينتمي لعصابات داعش الارهابية اقدم مع مجموعته الارهابية على قتل الشهيد ابو بكر السامرائي في شهر شباط من عام 2017 بعد خطفه في منطقة النخيب".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأبوبكر عباس ياسين الدراجي، هو ضابط برتبة ملازم أول في الجيش العراقي، تعرّض في كانون الثاني من عام 2017، لجريمة قتل على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث بث التنظيم مقطع فيديو يظهر عملية النحر الوحشية التي تعرض لها، إلا أن السامرائي بدا متماسكاً شجاعاً، لم يحنِ رأسه أمام سكين ناحريه، وفي 2019 أعلن الحشد الشعبي عن اعتقال قاتلي السامرائي والعثور على رفاته.