من قلب بغداد.. السفيرة الكندية تنشر صوراً مع زملائها وتعلق

نشرت السفيرة الكندية، كاثي بونكا، اليوم الأربعاء، صورا من مقهى الشابندر بشارع المتنبي في بغداد.



وارفقت السفيرة تعليقا مع الصور التي نشرتها على منصة "اكس"، نصه "مع زملائي في مقهى الشابندر بشارع المتنبي في بغداد".



وأضافت، " قهوة قوية" في إشارة الى المقهى التراثي.

