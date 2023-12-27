التعليم العالي تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن نتائج القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وخريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2023/2022 للفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون".وأضاف البيان، أنه "تتضمن نتائج القبول المركزي المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (13635) طالباً ضمن القناة العامة وقبول (612) طالباً ضمن قناة ذوي الشهداء فيما تضمنت النتائج قبول (46) طالباً ضمن قناة خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية".وبينت دائرة الدراسات والتخطيط، وفق البيان، أن "مباشرة الطلبة المقبولين ستكون في العام الدراسي المقبل 2025/2024 وتدعو الطلبة الى إتمام إجراءات التسجيل في الجامعات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/12/28".