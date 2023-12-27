السومرية توثق سقوط الامطار في مناطق مختلفة من بغداد (صور)

وثقت عدسة السومرية نيوز، صورا متفرقة من شوارع بغداد، اليوم الاربعاء أثناء هطول الأمطار.





الصور ادناه:



والتقطت عدسة السومرية صورا لسقوط الامطار في مناطق الكاظمية والعطيفية والإسكان والطوبجي وحي العدل وحي الجامعة في بغداد.الصور ادناه: