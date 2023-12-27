محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

أعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الاله الشهد، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس يوم غد الخميس.

وقال الاعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بسبب سوء الأحوال الجوية، محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 2023/12/28 في المدارس فقط".