بابل تنضم الى الديوانية وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد

أعلنت محافظة بابل، الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس اليوم الخميس بسبب الأمطار.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " تقرر تعطيل الدوام في المدارس كافة ليوم غد الخميس الموافق 28 كانون الاول 2023 بسبب سوء الاحوال الجوية".



ويذكر ان محافظة الديوانية قد أعلنت وفي وقت سابق من الأربعاء عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.