الكرخ الثانية تخول ادارات المدارس بتعطيل الدوام ليوم غد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "خولت ادارات المدارس بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس للتلاميذ والطلبة والملاكات التدريسية.ويذكر ان محافظتي الديوانية وبابل قد أعلنتا وفي وقت سابق من الأربعاء عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.