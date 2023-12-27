الانبار تلتحق بركب المحافظات المعطلة ليوم غد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية".ويذكر ان محافظتي الديوانية وبابل وتربية الكرخ الثانية قد أعلنت وفي وقت سابق من الأربعاء عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.