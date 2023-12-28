خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان

-شارع الصالحية مزدحم باتجاه جسر السنك-كثافة مرورية في شارع يافا باتجاه تقاطع وزارة التخطيط-ازدحام كثيف على جسر الجمهورية-ازدحام كثيف في شارع النضال-توقف تام في شارع مثنى الشيباني بين تقاطع الشيخ زايد وساحة الاندلس-ازدحام كثيف في شارع الكرادة خارج-ازدحام كثيف في شارع 14 تموز المتجه من الجسر المعلق الى ساحة نصب الجندي المجهول-ازدحام كثيف في سريع القادسية المتجه من شارع المطار الى ساحة تقاطع الجندي المجهول-ازدحام كثيف في شارع موسى بن نصير بين ساحة ميسلون ومجسر الأمانة-ازدحام كثيف في خدمي زيونة-ازدحام كثيف في شارع الثورة بين جسر مظفر وحتى تقاطع النهضة-ازدحام كثيف من تقاطع جامعة الفراهيدي وحتى نهاية جسر الجادرية وجامعة بغداد