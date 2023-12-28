الامطار المتساقطة على العراق من "النوع الديمي".. ماذا يعني ذلك؟

ويقول مختصون بالرصد الجوي إن "حالة عدم الاستقرار تستمر يوم الخميس 28/12 بفرص امطار متفاوتة الشدة في وسط وغرب وجنوب البلاد".وبحسب المعطيات فأن الامطار تأخذ الطابع الديمي المستمر أحيانا، وسط تحذيرات من غزارة الامطار في بعض مناطق الانبار.ويشير المختصون الى وجود رياح سطحية سلبية في البصرة وميسان والكوت تقلل من كميات الامطار يوم الخميس، مؤكدين ان الأجواء تستقر يوم الجمعة صباحا.