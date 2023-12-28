لـ50 الف درجة وظيفية.. التربية تصدر قرارات تخص تعيين المحاضرين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن "وزارته كثفت جهودها لإكمال إجراءات إعلان أسماء المتقدمين للتعيين بصفة عقد ضمن الـ50 ألف درجة وظيفية التي كانت قد أطلقتها وزارة التربية خلال شهر أيلول الماضي عبر رابط إلكتروني خاص"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد "عدم وجود أي قرارات خاصة حاليا بما يخص الـ50 ألف درجة بصفة عقد"، لافتا إلى، أن "اللجان المشكلة لمتابعة عملية تعيين الخريجين بصفة عقد، تعمل بشكل مكثف لمراجعة وتدقيق الأسماء الخاصة بالمتقدمين"، معربا عن "أمله بأن تشهد المدة المقبلة قرارا خاصا بأسماء المقبولين، حيث لم تنته الوزارة من الإجراءات الخاصة بذلك حاليا".وبشأن تأخر إعلان الأسماء للمقبولين من الخريجين المتقدمين، أوضح السيد أنه "جاء لمصلحة المتقدمين، من أجل إبعاد التعيينات عن العملية الانتخابية وعدم استغلالها من بعض المرشحين"، مؤكدا على، "استخدام برمجيات حديثة خاصة بالتقديم، بهدف ضمان حق كل متقدم".