خلال 2023.. إنقاذ ممتلكات بقيمة 400 مليار دينار من الحرائق في العراق

وقال مدير المديرية العامة للدفاع المدني اللواء محسن كاظم، إنَّ فرق الدفاع المدني نجحت منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بإنقاذ ممتلكات وبضائع كانت ستدمر نتيجة حوادث الحرائق، بقيمة 398 ملياراً و768 مليوناً و490 ألف دينار، مؤكداً أنَّ إنقاذ الأرواح البشرية، هو أهم ما تعمل عليه فرق الدفاع المدني، يليه تقليل الخسائر الماديَّة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وعدَّ الإهمال بشروط السلامة أهمَّ أسباب الحرائق في البلاد، محدداً مسؤولية تحديد أسباب حوادث الحرائق بمديرية الأدلة الجنائية، التي تستدعي خبراءها لرفع العينات ليأخذ التحقيق مساره، ليتم بعدها إبلاغ مديريته بنتائجه وفق مخاطبات رسمية.وبشأن الأبنية الآيلة للسقوط، بيّن كاظم أنَّ مسؤوليتها من اختصاص الجهات المعنية وفقاً للقانون وهي أمانة بغداد والدوائر البلدية بالمحافظات، منوهاً بأنَّ مديريته أخذت على عاتقها التبليغ عن تلك البنايات باعتماد الكشوفات للمشاريع بجميع أصنافها، يليها الجهات الهندسية المختصة، لتحديد مدى تحمل المباني ورصانتها الإنشائية.وأشار إلى أنَّ استخدام المواد التي تكون سريعة الاشتعال في أعمال البناء منها ألواح (السندويج بنل)، يعد مخالفاً لتعليمات السلامة، علاوة على اعتماد تغليف (الايكوبوند) الخاص بواجهات المباني والتغليف الداخلي للجدران المصنّع من مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال، مؤكداً حظر استخدام تلك المواد بقرار من مجلس الوزراء العام 2013.