المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزيرة المالية طيف سامي وجهت موظفي دوائر المحاسبة والموازنة والبنك المركزي بالدوام يومي الجمعة والسبت".وبينت انه " لغرض إكمال إجراء المناقلات للمشاريع الاستثمارية، وإدراج فروقات الرواتب والمناقلات المرتبطة بها على النفقات الجارية".