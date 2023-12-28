التعليم تصدر توجيهات جديدة تخص دوام خريجي الدور الثالث (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها انه "السماح لخريجي الإعدادية الدور الثالث المقبولين في الدراسة المسائية بالدوام للسنة الحالية أو التأجيل وترحيل أجورهم للسنة الدراسية المقبلة".الوثيقة ادناه: