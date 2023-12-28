الصحة والقضاء يشرفان على اتلاف مليون حبة "الارتان" مخدرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " بأشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة والدكتور أياد حسن التميمي مدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات في وزارة الصحة وكافة أعضاء لجنة الاتلاف تواصل لجنة اتلاف المخدرات بإتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق المادة 42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 سنة 2017 والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس 28 كانون الأول 2023".وبين القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب البيان انه "تم إتلاف(1,000,000) مليون قرص من مادة الارتان لتصبح الكمية الكليةالتي تم اتلافها خلال هذا العام اكثر من (17) طن وأكثر من (10) مليون حبة و(4119) امبولة ترامال والمحفوظة في غرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".وذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي ان "العمل مستمر وبشكل دوري لاتلاف جميع المواد المخدرات في الطب العدلي في بغداد والمحافظات".