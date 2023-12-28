السيد الصدر يعلق بشأن رأس السنة الميلادية

علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن رأس السنة الميلادية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" أدناه نصها، "ها نحن على أبواب رأس السنة الميلادية ولا نستطيع تقديم التهاني لأحبتنا المسيحيين المظلومين في عراقنا الحبيب".



وعزا ذلك الى "بعد ما وقع عليهم من حيف ومآس بسبب داعش، واليوم لأسباب أخرى غير ذلك".