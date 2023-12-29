في اخر 3 أيام قبل أعياد رأس السنة.. ارتفاع وتيرة الطيران في العراق بنسبة 19%

وراجعت السومرية نيوز، وتيرة عدد الرحلات في 3 مطارات عراقية وهي بغداد والبصرة والنجف، وللفترة المحصورة بين 22 و29 ديسمبر، فيما جاءت بغداد بصدارة وتيرة حركة الطيران خلال الأسبوع المنصرم.وجاء عدد الرحلات في مطار بغداد يوم 22 ديسمبر بواقع 49 رحلة قادمة ومغادرة، فيما بلغت في 29 ديسمبر 60 رحلة قادمة ومغادرة، وهو مايظهر الفرق بعدد الرحلات مع اقتراب أعياد راس السنة.وبلغ عدد الرحلات في الأيام الثلاثة الأخيرة 175 رحلة، مقارنة بعدد رحلات الأيام الثلاثة التي سبقتها والتي بلغت 130 رحلة، مايعني نسبة ارتفاع بلغت 34% في وتيرة حركة الطيران.وجاء عدد الرحلات في مطار بغداد كالاتي:يوم 29 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 60 رحلة مغادرة وقادمةيوم 28 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 59 رحلة قادمة ومغادرةيوم 27 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 56 رحلة قادمة ومغادرةيوم 26 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 25 رحلة قادمة ومغادرةيوم 25 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 53 رحلة قادمة ومغادرةويوم 24 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 52 رحلة قادمة ومغادرةيوم 23 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 50 رحلة قادمة ومغادرةيوم 22 ديسمبر بلغ عدد الرحلات 49 رحلة قادمة ومغادرةفي مطار النجف، كان عدد الرحلات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بواقع 53 رحلة، مقارنة بالايام الثلاثة الأولى التي سبقتها التي بلغت 46 رحلة قادمة ومغادرة، مايعني نسبة ارتفاع وتيرة الرحلات مع اقتراب عيد رأس السنة في مطار النجف بلغ 15%.اما في مطار البصرة، بلغ عدد الرحلات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 47 رحلة، مقارنة بـ44 رحلة في الأيام الثلاثة التي سبقتها، مايعني نسبة ارتفاع بلغت نحو 7% فقط.واجمالا، بلغت نسبة ارتفاع وتيرة الرحلات والطيران في المطارات الثلاثة، خلال اخر 3 أيام من الشهر الحالي، مقارنة بالايام الثلاثة التي سبقتها، تبلغ نحو 19%.