الكمارك تعلن ضبط 38 شاحنة مخالفة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية قام بضبط (38) شاحنة محملة بـ(أدوات انشائية، مجمدات، مستحضرات تنظيف، أعمدة كهرباء، مواد كيمياوية، أدوات مطبخ، معدات أتصال، حديد صناعي، ملابس، خشب، مقاطع حديد، مرمر، محضرات أسمنت، جهاز صرف، مفروشات، رافعة، كارتون فارغ، سكائر، بطانيات) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".واشارت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وأتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".