بالصور.. بلدية كربلاء تزيل مظاهر الاحتفال برأس السنة

قامت بلدية كربلاء، اليوم الجمعة، بإزالة مظاهر الاحتفال برأس السنة.

وقال مراسل السومرية، انه بقرار من حكومة كربلاء المقدسة قامت بلدية المحافظة بإزالة مظاهر الاحتفال براس السنة للمحافظة على خصوصية ومكانة المحافظة.



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