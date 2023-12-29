هزة أرضية بين الموصل ودهوك

وقال مدير قسم الزلازل في مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في دهوك حميد حسن، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "قوة الزلزال 2.2 درجة على مقياس ريختر ضربت المنطقة الواقعة بين دهوك والموصل، بالمنطقة الواقعة قرب سد الموصل عند الساعة 07:10 مساء، وكان عمقها 24 كيلومترا".واضاف: "سكان قضاء سيميل شعروا بالهزة الارضية".وقال سكان من دهوك أنهم "شعروا بحدوث هزة أرضية ،مساء اليوم الجمعة".