عملية جديدة ترفع عدد الصقور المضبوطة في منافذ العراق الى 30 صقرا خلال شهرين

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أنه "تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من القاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (8) صقور معدة للتهريب من العراق الى دولة مجاورة مخبأه بشكل احترافي داخل سيارته".وأشار البيان الى أن "عملية الضبط تمت من قبل مفارز المنافذ وبالتعاون مع الأجهزة الساندة"، لافتا الى أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المضبوطات مع المتهم والعجلة إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".وبذلك ارتفع عدد الصقور المحاول تهريبها الى الخارج وتحديدا الكويت إلى 11 صقرا خلال شهرين حيث تم ضبط 3 صقور معدة للتهريب الى الكويت في منفذ سفوان في 27 أكتوبر الماضي، اما عدد الصقور التي تم ضبطها اثناء محاولة تهريبها الى العراق وليس من العراق، فتبلغ 19 صقرا منذ 26 أكتوبر حتى الان، أي خلال شهرين بلغ عدد الصقور المضبوطة قبل تهريبها من والى العراق 30 صقرا بغضون شهرين.وتسببت حادثة مقتل الصيادين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار خلال رحلة صيد للصقور، بفتح نقاش جدي حول هذا الملف، فيما تشير المعلومات الى ان العملية ليست صيد صقور، بل ان الصيادين يقومون بجلب صقورهم معهم بالأساس، لتقوم بصيد طيور الحباري في الصحراء وتدريبها على ذلك، مايعني ان الصقور المضبوطة اثناء دخولها او خروجها من العراق ربما تتعلق بهذا النوع من النشاط.